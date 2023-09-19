В Geekbench появились спецификации процессора Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi готовится к запуску своей новой линейки смартфонов Redmi Note 13, которая будет представлена в Китае в ближайший четверг.

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Серия включает в себя три модели: Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Спецификации процессора для модели Note 13 Pro теперь подтверждены благодаря базе данных Geekbench.

Новинка будет работать на новейшем среднебюджетном процессоре Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm. Он изготовлен по 4-нм техпроцессу и имеет восемь ядер: четыре производительных ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,9 ГГц.

Кроме того, в смартфоне будет до 16 ГБ оперативной памяти, а работать он будет под управлением Android 13, вероятно, с оболочкой MIUI 14.

GSMArena

Данная информация добавляет волнения к предстоящему анонсу, особенно учитывая, что Xiaomi также подтвердила, что модель Redmi Note 13 Pro+ будет работать на чипсете Dimensity 7200-Ultra.