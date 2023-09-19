Honor выпустит флагманский смартфон 100 Pro с немерцающим дисплеем

Компания Honor готовит к выпуску свою новую флагманскую модель смартфона — Honor 100 Pro.

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Ожидается, что устройство появится на рынке в начале ноября 2023 года. Информация об этом появилась в китайском микроблоге Weibo от известного инсайдера Digital Chat Station.

Одной из ключевых особенностей новинки станет AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и поддержкой 3840 Гц ШИМ. Последнее должно сильно снизить нагрузку на глаза ряда пользователей.

Скорость обновления экрана, вероятно, составит не менее 120 Гц, что также делает его идеальным для длительного использования без усталости глаз.

В «сердце» устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, что является улучшением по сравнению с предыдущей моделью Honor 90 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1.