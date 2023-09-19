Ученые: жизнь на Земле могла зародиться из-за тектоники плит

Британские ученые провели исследование и выяснили, что жизнь на Земле зародилась около четырех млрд лет назад из-за тектонической активности.

© NASA

Сотрудники Университета в Эдинбурге изучили примитивные базальты океанических плато юго-западной части Тихоокеанского плато Онтонг-Ява. В ходе работы они были расплавлены при больших температурах под большим давлением. Оказалось, что такие породы могли образоваться только при определенных тектонических условиях, существовавших на планете от 3,6 до четырех миллиардов лет назад.

По мнению ученых, тектоника литосферных плит существовала в указанный период. При этом метан и окись углерода, выделяющиеся в результате вулканизма, могли помочь зарождению жизни на Земле: они стали источником пребиотических молекул, из которых потом возникли первые микробы. Ученые также сравнили состав земной континентальной коры с Венерой и Марсом. Это дало представление о роли тектоники плит на других планетах нашей галактики, говорится в статье, опубликованной в Nature Geoscience.