Индийская станция Aditya-L1 вышла на траекторию к заданной точке

Индийская космическая организация (ISRO) объявила, что автоматическая космическая станция Aditya-L1 успешно завершила свой пятый маневр и вышла на траекторию, которая приведет ее к заданной точке для изучения Солнца. Об этом ISRO сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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В сообщении говорится, что космический аппарат находится на траектории, направляющей его к точке L1 между Солнцем и Землей. Через примерно 110 дней Aditya-L1 будет помещен на орбиту около L1.

ISRO также отметила, что станция Aditya-L1 уже начала собирать научные данные о Солнце. Аппарат был запущен 2 сентября и планируется, что он будет размещен на гало-орбите вблизи точки Лагранжа (точка L1) между Солнцем и Землей на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. В этой точке космическая станция сможет неподвижно наблюдать за Солнцем и регистрировать его излучение, так как в этой зоне отсутствуют солнечные затмения. Кроме того, Aditya-L1 будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его влияния на измерения.