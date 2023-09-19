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В iOS 17 появилась защита от порнографии

С 18 сентября 2023 года Apple начала распространять публичную версию iOS 17, одной из главных особенностей которой является защита от нежелательного входящего контента сексуального характера. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

В iOS 17 появилась защита от порнографии
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Новая функция получила название «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». Встроенный в нее нейросетевой алгоритм определяет на изображениях и видеороликах наготу и автоматически ее размывает. Пользователь видит предупреждение о характере контента и решает, принять его или отклонить. «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте» фильтрует входящие медиафайлы в iMessage, FaceTime и AirDrop.

Новой функцией могут воспользоваться пользователи всех устройств с поддержкой iOS 17, а именно iPhone SE второго поколения, iPhone XR, iPhone XS и XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Для ее активации нужно перейти в настройки, найти меню «Конфиденциальность и безопасность», и в нем выбрать пункт «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». В открывшейся вкладке можно настроить список сервисов, в котором будет работать фильтр.

Согласно заявлению Apple, обсуждаемая функция действует на смартфонах автономно – у компании нет доступа к фильтруемым изображениям и видеороликам.

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