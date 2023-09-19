В iOS 17 появилась защита от порнографии

С 18 сентября 2023 года Apple начала распространять публичную версию iOS 17, одной из главных особенностей которой является защита от нежелательного входящего контента сексуального характера. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

Новая функция получила название «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». Встроенный в нее нейросетевой алгоритм определяет на изображениях и видеороликах наготу и автоматически ее размывает. Пользователь видит предупреждение о характере контента и решает, принять его или отклонить. «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте» фильтрует входящие медиафайлы в iMessage, FaceTime и AirDrop.

Новой функцией могут воспользоваться пользователи всех устройств с поддержкой iOS 17, а именно iPhone SE второго поколения, iPhone XR, iPhone XS и XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Для ее активации нужно перейти в настройки, найти меню «Конфиденциальность и безопасность», и в нем выбрать пункт «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте». В открывшейся вкладке можно настроить список сервисов, в котором будет работать фильтр.