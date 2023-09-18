В России могут заблокировать сайты с информацией о VPN-сервисах

Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах использования запрещенных в России ресурсов. Блокировка может начаться с 1 марта 2024 года, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В начале сентября стало известно, что Минцифры РФ предлагает наделить Роскомнадзор такими полномочиями.

Предполагается, что таких критериев будет семь. Например, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Причиной для блокировки также могут стать "наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов" и "наличие информации, обосновывающей достоинства использования способов", отмечается в прокате документа.