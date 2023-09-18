Российские археологи открыли средневековый могильник на Урале

Российские учёные обнаружили древний могильник на Урале

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Археологи из Уральского отделения Российской академии наук и двух университетов обнаружили древний могильник на берегу реки Чусовая и её притока Шушпанки в Пермском крае. Этот могильник, известный местным жителям как «Шушпанский могильник», с конца XIX века, официально подтверждён как археологический памятник.

В сентябре 2023 года археологи совместно с учёными из Пермского государственного гуманитарно-педагогического и Пермского государственного национального исследовательского университетов провели археологическую разведку на берегу реки Чусовая. В результате исследования был обнаружен древний могильник на реке Шушпанке, который является притоком Чусовой. Могильник находится на небольшой возвышенности, и его поверхность была повреждена несанкционированными раскопками.