«Тинькофф» заявил о сложностях пополнения счета после обновления IOS

«Тинькофф банк» предупредил своих клиентов-владельцев iPhone о сложностях пополнения счета через мобильное приложение после обновления iOS до 17 версии, следует из материалов банка. Согласно сообщению кредитной организации, после обновления операционной системы пополнять счет внутри приложения по номерам карт Visa и Mastercard других банков, а также карт «Мир» Сбербанка не получится.

«К сожалению, у iPhone с версией 17 iOS «ломаются» экраны ввода смс-кодов. Поэтому пополнять счет по реквизитам карты или с привязанной карты Visa и Mastercard другого банка не получится», — подтвердили Frank Media в службе поддержки банка.

При этом с карт «Мир» пополнения проходят, отметил оператор.

«Тинькофф» предлагает пополнять счет через Систему быстрых платежей (СБП) или через личный кабинет на сайте банка (там пополнение работает как обычно).