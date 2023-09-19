Qualcomm выпустила процессор Snapdragon 7s Gen 2

На выходных компания Qualcomm выпустила SoC Snapdragon 7s Gen 2, построенную на 4-нм техпроцессе. Платформа призвана стать решением для среднебюджетных смартфонов, которым нужна неплохая производительность по доступной цене.

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Характеристики

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 включает в себя 4 вычислительных ядра Kryo с максимальной частотой 2,4 ГГц и 4 эффективных ядра с частотой до 1,95 ГГц. Графическое ядро Adreno 710 поддерживает разрешение FHD+, частоту до 144 ГГц и такие API, как OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 и OpenCL 2.0 FP. Чипсет также поддерживает память LPDDR5 с частотой 3200 МГц, порт USB-C 3.1 и технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Вместо сетевой платформы FastConnect 6900, доступной в Snapdragon 7+ Gen 2, в Snapdragon 7s Gen 2 установлена менее мощная версия FastConnect 6700. Она обеспечивает скорость загрузки до 2,9 ГБит/с, поддерживает Wi-Fi 6 и 6E, но ограничивается Bluetooth версии 5.2. Спектральный процессор ISP поддерживает одиночные камеры с разрешением до 200 Мп и запись видео 4K/30p.

Сравнивая его с другими чипсетами из серии Snapdragon 7, можно заметить, что версия Snapdragon 7s Gen 2 обладает менее мощными вычислительными ядрами и не таким впечатляющим блоком ISP для обработки изображений.

Производительность

В бенчмарке Snapdragon 7s Gen 2 набирает 1012 и 2943 балла в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Это немного больше, чем у прошлогоднего Snapdragon 7 Gen 1. Snapdragon 7+ Gen 2, для сравнения, показывает результат около 1700 и 4400 баллов.

Можно добавить, что в AnTuTu 10 Snapdragon 7 Gen 1 набирает около 660 000 баллов, а Snapdragon 7+ Gen 2 показывает результат около 1,1 млн баллов.

Сроки выхода