ГМО-бактерия сможет разлагать океанический мусор

Американские исследователи разработали генетически модифицированный микроорганизм, способный распадать пластик в соленой воде.

В Мировом океане существует огромное количество пластиковых частиц общим весом более двух миллионов тонн, особенно известно большое мусорное пятно в Тихом океане. Эта область быстро расширяется и серьезно влияет на жизнь рыб.

Если не будут приняты соответствующие меры, объем пластикового мусора в океане удвоится к 2040 году.

Ученые из Университета штата Северная Каролина разрабатывают недорогой способ разложения пластика в морской воде.

Они использовали генную инженерию, чтобы создать бактерию, способную расщеплять полиэтилентерефталат (ПЭТ), популярный вид пластика.

Было обнаружено, что одна бактерия хорошо себя чувствует в соленой воде, а другая вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления ПЭТ. Ученые внедрили гены одной бактерии в другую и добились ее способности расщеплять пластик в соленой воде при определенной температуре.

Данный прогресс позволяет разрабатывать новые методы борьбы с пластиковым загрязнением океанов.

Помогут ли ГМО-бактерии победить Большое мусорное пятно — покажет время, а биоинженеры пока продолжают эксперименты.