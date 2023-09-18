Apple отправила iPhone 15 первым покупателям

В преддверии официального релиза 22 сентября, Apple начала отправку первых заказов iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

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Это не означает, что устройства прибудут к покупателям раньше запланированной даты, но теперь они могут отслеживать движение заказа по всему миру.

На официальном сайте Apple статус большинства заказов всё ещё отображается как «готовится к отправке». Однако, для тех, кто не желает ждать, существует обходной путь.

Сервис UPS предлагает возможность отслеживания заказа, даже если на сайте Apple он не обновился. Для этого можно воспользоваться платформой UPS My Choice или функцией «Track by Reference Number».

По данным UPS, некоторые iPhone 15 уже в пути и должны быть доставлены в день официального запуска.