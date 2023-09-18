Астрономы ввели особый термин для описания утраты вида звезд из-за светового загрязнения

Американские ученые из Университета Сан-Франциско ввели новый термин, обозначающий чувство печали из-за утраты вида звездного неба в связи со световым загрязнением. Они назвали эту эмоцию «нокталгией» — тоской по ночному небу, а также предложили шаги по решению проблемы, угрожающей окружающей среде и астрономическим наблюдениям. Исследование опубликовано в научном журнале Physics and Society.

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Большая часть светового загрязнения связана с земными источниками — подсветкой улиц, офисных зданий, парковок и так далее. Эффективные и долговечные светодиодные светильники усугубили кризис, поскольку могут работать с небольшими энергозатратами долгое время.

Второй источник засветки связан с бурным освоением космоса, поскольку количество запусков спутников бьет исторические рекорды последние несколько лет. Рукотворные объекты снижают точность наблюдения в телескопы обсерваторий и рассеивают солнечный свет за счет отражения лучей от своих фотоэлектрических панелей. Исследователи подсчитали, что обилие орбитальных аппаратов увеличивает яркость ночного неба на 10% за последние 50 лет.

Световое загрязнение также вредит животным, сбивая циркадные ритмы и мешая одним зверям и птицам спасаться от хищников, или, наоборот, выслеживать добычу.

Ученые предлагают бороться с последствиями засветки, создавая по всему миру заповедники темного неба, защищенные от человеческого вмешательства. Другим решением должна стать разработка более оптимальных осветительных систем, которые автоматически выключаются, когда в них нет необходимости.

Ограничение работы спутников — более сложный вопрос, требующий международного сотрудничества, а также давления на SpaceX и другие компании с требованием улучшить управление орбитальными аппаратами. Но если это получится выполнить, то человечество сможет вновь любоваться звездами на ночном небосклоне, отметили исследователи.