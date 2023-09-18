В России резко вырос спрос на умные часы

За первые восемь месяцев 2023 года в России увеличился спрос на умные часы. Об этом сообщает группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на продажи в торговой сети.

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Так, в период с января по август в России было продано 3,5 млн смарт-часов. Это более чем на 60% превышает показатели аналогичного периода в 2022 году. Общий объём выручки с продаж гаджетов составил около 26 млрд рублей при снижении среднего чека до 7500 рублей.