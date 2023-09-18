Представлены iPhone 15 Pro в «богатых цветах» по цене до 652 тысяч рублей

Rich Colors состоит из пяти вариантов оформления. Первый называется Dark Red. Задник модели сделан из мраморного карбона и имеет титановую панель с выгравированным текстом «Design by Apple. Customized by Caviar». Логотип в форме яблока выполнен из черного перламутра от Van Cleef & Arpels. Второй вариант – Starry Night – сделан из тех же материалов. Модель отличается лишь узором задней крышки – он выполнен в стиле картины Ван Гога «Звездная ночь». Третий цвет – Titan Black. Отличается задником из авиационного титана. Четвертый вариант – Ultra Black – также сделан из авиационного титана, но имеет логотип уже из 18-каратного золота, а не черного перламутра. Модель Ultra Gold отличается тем, что имеет заднюю крышку, полностью сделанную из золота.