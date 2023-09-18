Представлены iPhone 15 Pro в «богатых цветах» по цене до 652 тысяч рублей

Представлены iPhone 15 Pro в «богатых цветах» за 652 тысячи рублей
Российский производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию Rich Colors (рус. «Богатые цвета»), в которую вошли iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выполненные в ярких цветах. Сообщение об этом появилось на официальном сайте бренда.
Rich Colors состоит из пяти вариантов оформления. Первый называется Dark Red. Задник модели сделан из мраморного карбона и имеет титановую панель с выгравированным текстом «Design by Apple. Customized by Caviar». Логотип в форме яблока выполнен из черного перламутра от Van Cleef & Arpels. Второй вариант – Starry Night – сделан из тех же материалов. Модель отличается лишь узором задней крышки – он выполнен в стиле картины Ван Гога «Звездная ночь». Третий цвет – Titan Black. Отличается задником из авиационного титана. Четвертый вариант – Ultra Black – также сделан из авиационного титана, но имеет логотип уже из 18-каратного золота, а не черного перламутра. Модель Ultra Gold отличается тем, что имеет заднюю крышку, полностью сделанную из золота.
Каждая модель будет выпущена лимитированным тиражом в 99 экземпляров. Варианты Dark Red и Starry Night стоят от 439 тыс. руб. до 544 тыс. руб. Titan Black обойдется в 444-549 тыс. руб. За Ultra Black компания Caviar просит от 489 тыс. руб. до 594 тыс. руб. Самая дорогая модель – Ultra Gold – стоит 547-652 тыс. руб.
Все новинки уже доступны для предзаказа. Их поставки начнутся после 22 сентября, дня международного релиза серии iPhone 15.