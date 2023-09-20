Назван самый переоцененный смартфон в линейке iPhone 15

Каждый год Apple представляет новые модели iPhone, и каждый раз цены на них становятся всё выше.

Недавно был представлен iPhone 15 Pro Max с ценником в $1199, став самым дорогим смартфоном компании. Однако эксперты считают, что именно базовая модель iPhone 15 является наиболее переоценённой.

Стоимость iPhone 15 составляет $799, но, несмотря на более доступную цену, данная модель уступает конкурентам на рынке Android.

В частности, устройство оснащено устаревшим 60 Гц дисплеем, в то время как большинство Android-смартфонов в этой ценовой категории предлагают 120 Гц экраны. Кроме того, iPhone 15 не имеет функции Always on display.

В области фотографий iPhone 15 также не блещет новшествами. Хоть у него и есть 48-мегапиксельная основная камера, он лишён оптического зума и имеет старый ультраширокий объектив.

В сравнении с Android-смартфонами, такими как OnePlus 11 и Galaxy S23, которые предлагают оптический зум, iPhone 15 кажется несоразмерно дорогим.