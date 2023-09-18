Создан препарат для защиты космонавтов от потери костной массы

Американские ученые из Калифорнийского университета и Института Форсайта в Кембридже разработали новое средство, предотвращающее потерю костной массы в условиях микрогравитации. Препарат призван защитить здоровье людей, долгое время находящихся в космосе. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Microgravity.

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Космонавты на низкой околоземной орбите теряют до 1% костной массы в месяц, что повышает риск переломов во время внеземных миссий и в дальнейшей жизни. Снижение механической нагрузки из-за микрогравитации приводит к потере костной массы в 12 раз быстрее, чем это происходит на Земле.

Сегодня экипаж Международной космической станции вынужден регулярно тренироваться, чтобы сохранить прочность скелета, однако упражнения не всегда помогают замедлить дегенеративные процессы.

Ученые разработали специальную «умную» молекулу BP-NELL-PEG, стимулирующую рост костной ткани без существенных побочных эффектов. Вещество испытали на двух группах лабораторных мышей, первая из которых провела девять недель в невесомости, а вторая — вдвое меньше. У получивших BP-NELL-PEG грызунов не обнаружили неблагоприятных изменений в организме.