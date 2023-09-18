Российские ученые выявили отвечающий за тяжесть инсульта ген

Кодирующий белок теплового шока ген может быть напрямую связан с восстановлением после ишемического инсульта. Об этом свидетельствуют исследования научной группы с участием специалистов Белгородского государственного университета (БелГУ), пишет РИА Новости.

© Pexels

По данным ученых, тяжесть ишемического инсульт, приводящего к повреждению тканей головного мозга, может быть обусловлена генетикой. Для того, чтобы минимизировать урон клеткам организма при этой патологии, активируются белки теплового шока, они помогают белкам тканей мозга снова принять нужную геометрическую структуру.

Видео дня

Ученые БелГУ совместно с российскими и британскими коллегами доказали прямую связь последовательности гена, отвечающего за выработку белка теплового шока HSP70, и особенностями протекания и восстановления после ишемического инсульта.

«Мы брали образцы ДНК у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом и у здоровых добровольцев. Изучая мельчайшие различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70, мы пришли к выводу, что существует связь между последовательностью нуклеотидов в нем и ишемическим инсультом», – рассказал директор объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Дейкин.

По его словам, в исследовании приняли участие более 2000 человек. Разделив их на подгруппы, например, только мужчин или только курящих, ученые установили связь между полиморфизмом HSPA8 и ишемическим инсультом, выявив аллели, которые указывают на высокий риск тяжелого течения болезни.

По мнению исследователей, результаты научной работы можно применить в практической плоскости.

«При постановке диагноза «ишемический инсульт» пациенту с заранее определенным видом белка теплового шока можно будет сразу же подобрать правильный уход, даже при отсутствии признаков отнести его к тяжелобольным, понимая, что эту патологию он перенесет очень тяжело», - пояснил Дейкин.