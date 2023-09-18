Моди: успех «Чандраян-3» и саммита G20 показали миру мощь Индии

"Успех G20 - это успех 1,4 млрд граждан страны. Это успех Индии, а не одного человека или одной партии... Это праздник для всех нас", - сказал Моди, выступление которого транслировали в прямом эфире индийские телеканалы.



"Индия будет гордиться тем, что, когда она председательствовала в [Группе двадцати], Африканский союз стал членом [объединения]. Я не могу забыть тот эмоциональный момент, когда было сделано это заявление <...>. Вы можете себе представить, какое счастье было у Индии, оправдавшей такие огромные надежды и ожидания", - отметил Моди, добавив, что "Это сила Индии сделала возможным единогласное [итоговое] заявление саммита".