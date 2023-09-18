Замена задней панели на iPhone 15 Pro будет дешевле, чем на 14 Pro

iPhone 15 от iPhone 14 будет отличаться не только характеристиками, но и внутренней архитектурой. Apple пошла на этот шаг, чтобы облегчить замену задней панели смартфона.

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Благодаря обновлённой внутренней архитектуре, изменилась и ценовая политика. По информации на сайте Apple, замена задней панели в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обойдется в $169 и $199. Это в три раза дешевле, чем в своё время стоила замена на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — она стоила $499 и $549.