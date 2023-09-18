Японская компания разрабатывает ракетное топливо из коровьего навоза
Японская химическая компания разрабатывает ракетное топливо, которое можно получать из коровьего навоза. Как сообщает Kyodo, компания Air Water Inc. планирует использовать жидкий биометан из отходов для заправки ракет.
Ракетам требуется жидкое топливо, хотя метан высокой чистоты обычно производится с использованием сжиженного газа. Компания Air Water работает над созданием метана аналогичного качества из биогаза. Фирма уже производит жидкий биометан на своем производстве с 2021 года. Она сбраживает навоз и мочу на заводе, который построили на молочной ферме в городе Тайки. Полученный газ транспортируют на завод в Обихиро, где метан отделяют от продукта, охлаждая и превращая биометан.
Interstellar Technologies намерена использовать его для своей ракеты Zero с небольшой полезной нагрузкой на спутник. Испытания должны пройти уже этой осенью. По словам представителя Air Water, это будет первая ракета, которая может быть запущена с использованием «углеродно-нейтральной» энергии.