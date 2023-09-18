Японская компания разрабатывает ракетное топливо из коровьего навоза

Ракетам требуется жидкое топливо, хотя метан высокой чистоты обычно производится с использованием сжиженного газа. Компания Air Water работает над созданием метана аналогичного качества из биогаза. Фирма уже производит жидкий биометан на своем производстве с 2021 года. Она сбраживает навоз и мочу на заводе, который построили на молочной ферме в городе Тайки. Полученный газ транспортируют на завод в Обихиро, где метан отделяют от продукта, охлаждая и превращая биометан.