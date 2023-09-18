Мошенники атаковали аккаунты российских топ-менеджеров в Telegram

Специалисты Bi.Zone выявили массовую атаку с использованием фейковых страниц на представителей крупного российского бизнеса и государственных организаций в Telegram, сообщили в компании.

В Bi.Zone рассказали, что мошенники связываются с сотрудниками компаний, используя поддельные аккаунты в Telegram, которые содержат ФИО и фотографии топ-менеджеров. Аферисты обращаются от имени гендиректора компании, в которой работает потенциальная жертва, обращаясь к ней по имени отчеству, передает РИА «Новости».

Кроме того, «гендир» предупреждает о «секретном» звонке из Министерства промышленности и торговли и просит отчитаться, как все пройдет. Звонок поступает с неизвестного номера, мошенники запрашивают конфиденциальную информацию и вынуждают совершать финансовые операции в пользу аферистов.

По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгения Волошина, попыткам атак уже подверглись сотрудники государственных организаций и потребительского сегмента бизнеса.

В компании напомнили, что не стоит доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров.