Названы предметы, которые могут снижать скорость интернета в квартире

Причина слабого интернета в квартире может крыться не только в технических показателях роутера, провайдере или работе самого устройства, но и в местоположении вашего роутера. О том, какие предметы в комнате или других помещениях дома могут создавать помехи на пути у радиосигнала, пишет RuNews24.

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Так, прежде всего перебои с Wi-Fi могут возникнуть из-за микроволновой печи, которая выпускает электромагнитное излучение на частоте, примерно аналогичной роутеру, — около 2,4 ГГц. В связи с этим при их одновременной работе могут возникать перебои. Еще одно препятствие — стена, особенно из кирпича, мрамора и бетона, которая может плохо пропускать сигналы роутера. Кроме того, перебивать сигнал маршрутизатора может беспроводной стационарный телефон, если он еще хранится в квартире.

Bluetooth-устройства, например, беспроводная мышка или электрический чайник, также могут заглушить или замедлить раздачу Wi-Fi с роутера, если они находятся к нему слишком близко. Препятствие может создать и большой аквариум, потому что стекла и вода в нем одновременно мешают Wi-Fi проходить через них, если роутер стоит рядом. Аналогичные препятствия создает крупная мебель, такая как антикварный шкаф или предметы декора.

Зеркала в квартире могут отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если он стоит слишком близко. Последний предмет — радиоуправляемая игрушка, радиоизлучение от нее накладывается на радиоизлучение и тормозит сигнал.