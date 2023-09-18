В Китае за сборку смартфонов Huawei платят больше, чем за iPhone

Завод Foxconn начал платить своим рабочим больше за работу над смартфонами Huawei, чем за сборку iPhone. Информацию подтвердил отчёт South China Morning Post.

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Согласно двум рекрутерам, FIH, подразделение Foxconn, занимающееся сборкой смартфонов Huawei, предлагает оплату в размере около $3,60 в час. В то время как iDPBG, группа, занимающаяся сборкой iPhone, предлагает всего около $2,89 в час.

Неясно, связаны ли эти различия исключительно с популярностью нового смартфона Huawei Mate 60 Pro в Китае. Отмечается, что, хотя FIH платит своим сотрудникам больше, iDPBG предлагает лучшие социальные программы для работников.

Отметим, что эта новость подчёркивает растущую конкуренцию между Huawei и Apple на китайском рынке, который является самым большим в мире.