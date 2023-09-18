Экологи назвали плотины ГЭС угрозой для редких черепах в Бразилии

Экологи из Федерального университета Гояса в Бразилии выяснили, что строительство новых гидроэлектростанций на юге страны ставит под угрозу 30% среды обитания находящихся под угрозой исчезновения пресноводных черепах Уильямса. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Applied Ecology (JAE).

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Черепахи Уильямса встречаются лишь в некоторых районах атлантического тропического леса и Пампы (региона на границе Бразилии, Уругвая и Аргентины).

Основной метод, использованный авторами, заключался в сопоставлении данных о потенциальных районах обитания вида с географической привязкой к гидроэлектростанциям, полученным от Национального агентства по электроэнергетике (ANEEL). Анализ охватил 687 проектов в области гидроэнергетики; Из них 406 имели действующие электростанции, 48 находились в стадии строительства, а 233 находились на стадии планирования.

Исследователи обнаружили, что гидроэнергетические объекты и водохранилища пересекаются с территориями, очень подходящими для черепах Уильямса. Проблема усугубится с появлением малых ГЭС в ближайшие годы. Затронутая ими площадь будет почти равна зонам воздействия крупных гидроэлектростанций.

Плотины ГЭС затопляют места обитания животных и устраняют пороги, которые необходимы черепахам. В результате рептилии пытаются мигрировать в поисках более подходящих мест для жизни, что часто не могут сделать этого из-за дамб. Поскольку количество ГЭС увеличивается, черепахам Уильямса становится все труднее найти себе новый дом.