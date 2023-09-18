Что нового ждет нас в iOS 17 для iPhone

Операционная система (ОС) iOS 17 выйдет уже сегодня, 18 сентября, в 20:00 по московскому времени. Рассказываем, какие основные интересные функции внедрили Apple в новую версию.

Так, разработчики добавили в эту ОС возможность безопасно делиться набором паролей с определенными контактами: например, можно предоставить доступ к корпоративному аккаунту коллеге. Для подключения этой функции необходимо зайти во вкладку "Пароли" в "Настройках" и нажать "Приступить". Об этом говорится на официальном сайте Apple.

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Кроме того, компания расширила опции конфиденциальности в Safari. Теперь пользователи смогут заходить сюда в режиме "Инкогнито" с помощью авторизации через Touch ID или Face ID. Помимо этого, появится возможность разделять вкладки браузера на личные и рабочие. Более того, как утверждают в пресс-службе, Safari будет показывать "более понятные и актуальные предложения".

В iOS 17 также появятся постеры контактов для звонков и FaceTime. Работать эта функция будет следующим образом: пользователь открывает карточку своего контакта и добавляет новый постер, после чего указывает, будет ли картинка доступна всем контактам или только избранным пользователям. Затем другие владельцы устройств на базе этой ОС при входящем звонке будут видеть установленный постер.

Делая упор на визуальную составляющую, Apple решила добавить и живые стикеры в iMessage. Таким образом, зайдя в раздел "Стикеры" и выбрав в галерее определенный снимок, можно загрузить его, а система самостоятельно обрежет фон и предложит ряд анимированных эффектов.

Также у пользователей появится возможность безопасно заходить в систему с чужого устройства или компьютера через QR-код. В этом случае схема будет следующей: сначала вводится логин от Apple ID, после чего код сканируется через камеру смартфона. При этом пароль для входа на сайт передастся на другой девайс в зашифрованном виде. Стремясь повысить безопасность использования системы, в iOS 17 добавили и автоудаление сообщений с кодом авторизации от банков и других сервисов после того, как пользователь просмотрит уведомление и введет пароль.

Вместе с этим здесь будут новые возможности автоматизации действий. В частности, Apple добавила виджет для запуска команд с двумя кнопками, а также управление тарифами eSIM в автоматизациях.

Еще одной фишкой ОС стал режим прикроватных часов. Он работает так: пользователь включает опцию "Ожидание" в "Настройках" и оставляет смартфон в горизонтальном положении с подключенной зарядкой. Через некоторое время на устройстве автоматически включится настраиваемый режим прикроватных часов.

Помимо этого, компания старается заботиться и о здоровье пользователей. С этой целью был создан контроль расстояния от экрана смартфона до глаз. Такая технология, определяя, насколько близко человек держит устройство, будет подавать соответствующий сигнал, если гаджет находится в 30 см.

Разработчики внедрили нововведение и для детей и пожилых пользователей. Речь идет об упрощенном доступе, благодаря которому интерфейс системы станет предельно простым: в частности, с рабочего стола исчезнут дополнительные функции и приложения.

"iOS 17 предлагает новые функции, которые сделают вашу повседневную работу удобнее. Выразите себя, как никогда раньше, когда звоните или отправляете кому-то сообщение. Делитесь контентом новыми удобными способами. И делайте еще больше с новыми возможностями для вашего iPhone", - пишут разработчики.

Обновление до iOS 17 получат смартфоны от iPhone XS и новее: