Российские ученые нашли ген, управляющий тяжестью инсульта

Специалисты Белгородского госуниверситета (БелГУ) установили связь между течением ишемического инсульта и структурой гена, кодирующего белок теплового шока. Выявленная закономерность, по мнению ученых, может быть использована для прогнозирования тяжести инсульта и длительности восстановления после него. Результаты исследования опубликованы в научном альманахе Genes.

Ишемический инсульт - нарушение кровообращения мозга, приводящее к необратимым повреждениям нервных тканей. Согласно статистике ВОЗ, последствия инсульта является наиболее распространенной причиной смерти. Также известно, что причиной инсульта могут служить как внешние факторы, так и генетика пациента.

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Белки теплового шока активизируются при инсультах. Они помогают белкам тканей мозга снова принять геометрическую структуру, оптимальную для минимизации последствий шока, и предотвращают их слипание, чреватое летальным исходом.

Ученые БелГУ совместно с британскими и российскими коллегами доказали связь последовательности гена, кодирующего структуру теплового белка HSP70, с особенностями и последствиями ишемического инсульта.

"Мы сравнивали образцы ДНК, взятые у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом и у здоровых добровольцев. Изучая мельчайшие различия в гене HSPA8, кодирующем белок HSP70, мы пришли к выводу, что существует связь между последовательностью нуклеотидов в нем и ишемическим инсультом", - приводит РИА Новости слова директора центра генетических технологий БелГУ Алексея Дейкина.

В исследовании участвовали более двух тысяч человек и в общей массе установить связь между разновидностями HSPA8 и ишемическим инсультом невозможно. Но в подгруппах - например, только мужчин или только курящих испытуемых, - можно определить вариации гена, указывающие на высокую вероятность инсульта и тяжелого его протекания.

"Результаты исследования будут иметь практическое значение. При выявлении ишемического инсульта у пациента с определенным типом теплового белка можно будет сразу отнести к тяжелобольным - даже без внешних признаков, - и назначить ему соответствующий уход", - разъяснил Дейкин.