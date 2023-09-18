Xiaomi опубликовала первое фото планшета RedmiPad SE

В преддверии официального анонса Xiaomi уже начала разогревать интерес к своему новому планшету — RedmiPad SE.

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Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, поделился первыми подробностями о грядущей новинке. В том числе опубликовав фото устройства.

Самым заметным атрибутом планшета станет его 11-дюймовый экран, который, по словам Вейбинга, идеально подходит для просмотра видео.

Но это не всё: экран обещает поддержку частоты обновления 90 Гц, что обеспечит максимально плавный скроллинг и комфортное взаимодействие с устройством.

Кроме того, несмотря на бюджетную ориентацию, экран RedmiPad SE получил двойную сертификацию TÜV Rheinland. Это означает, что устройство обеспечивает защиту глаз пользователя от избыточного синего света и других негативных факторов.