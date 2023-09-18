Названы сроки анонса умных часов Oppo Watch 4 с круглым дисплеем

В прошлом месяце Oppo представила новую модель умных часов Oppo Watch 4 Pro с квадратным дисплеем.

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Однако, по данным утечек, компания работает над новой версией смарт-часов с круглым экраном. Официальное название новинки пока неизвестно, но возможно речь идёт об Oppo Watch 4, которые могут быть представлены в ноябре вместе с новой серией смартфонов Oppo Reno 11.

Часы получат двухчиповую систему, включая Snapdragon W5 Gen 1 и BES 2700. Они будут работать на операционной системе ColorOS for Watch 6.0 и смогут похвастаться рядом функций для мониторинга здоровья.

В том числе возможностью измерения уровня кислорода в крови, стресса, сна и спортивных режимов.