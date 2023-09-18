Топовые Android-приложения для здоровья запрашивают опасные разрешения

Исследователи из Cybernews изучили 50 популярных Android-приложений для здоровья и пришли к выводу, что софт этого класса запрашивает слишком опасные разрешения в операционной системе.

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Само собой, ряд разрешений просто необходим для работы таких программ, однако специалисты отметили использование потенциально опасного доступа к личным данным, а также функциональность, которая может угрожать конфиденциальности пользователей.

Эксперты изучили приложения для фитнеса, отслеживания фаз сна, медитации и т. п. В итоге в Cybernews составили список наиболее сомнительных разрешений, которые требует софт для здоровья:

доступ к данным геолокации с помощью GPS и сетевой активности (приблизительное местоположение отслеживают 30% проанализированных приложений, точное — 28%);

доступ к камере и микрофону (камеру используют 44% проанализированных приложений, микрофон — 12%);

доступ к СМС-сообщениям и истории звонков;

чтение и запись на внешнее хранилище (чтение используют 58% проанализированных приложений, запись — 52%); административный доступ к устройству;

доступ к контактам (18% проанализированных приложений); возможность считывания информации о девайсе: телефонный номер, уникальный идентификатор и прочее (18% проанализированных приложений);

возможность использования данных в фоновом режиме (4% проанализированных приложений).

В отчёте эксперты приводят инфографику, отражающую текущее положение дел. На ней хорошо видно, какие именно разрешения предпочитает Android-софт:

Cybernews