Топовые Android-приложения для здоровья запрашивают опасные разрешения
Исследователи из Cybernews изучили 50 популярных Android-приложений для здоровья и пришли к выводу, что софт этого класса запрашивает слишком опасные разрешения в операционной системе.
Само собой, ряд разрешений просто необходим для работы таких программ, однако специалисты отметили использование потенциально опасного доступа к личным данным, а также функциональность, которая может угрожать конфиденциальности пользователей.
Эксперты изучили приложения для фитнеса, отслеживания фаз сна, медитации и т. п. В итоге в Cybernews составили список наиболее сомнительных разрешений, которые требует софт для здоровья:
- доступ к данным геолокации с помощью GPS и сетевой активности (приблизительное местоположение отслеживают 30% проанализированных приложений, точное — 28%);
- доступ к камере и микрофону (камеру используют 44% проанализированных приложений, микрофон — 12%);
- доступ к СМС-сообщениям и истории звонков;
- чтение и запись на внешнее хранилище (чтение используют 58% проанализированных приложений, запись — 52%); административный доступ к устройству;
- доступ к контактам (18% проанализированных приложений); возможность считывания информации о девайсе: телефонный номер, уникальный идентификатор и прочее (18% проанализированных приложений);
- возможность использования данных в фоновом режиме (4% проанализированных приложений).
В отчёте эксперты приводят инфографику, отражающую текущее положение дел. На ней хорошо видно, какие именно разрешения предпочитает Android-софт:
Исследователи рекомендуют владельцам мобильных устройств на Android не забывать про обновление операционной системы, знать основы защиты личных данных на смартфонах и внимательно относиться к выдаваемым разрешениям в ОС.