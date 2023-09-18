Недорогой планшет OnePlus Pad Go представят в начале октября

Компания OnePlus готовит к выпуску свой второй планшет под названием OnePlus Pad Go.

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Ожидается, что новинка будет представлена в первой неделе октября. Страница продукта уже появилась на платформе Flipkart, подтверждая эту информацию.

По словам президента и операционного директора OnePlus, Киндера Лю, дисплей планшета будет поддерживать 2K разрешение и соотношение сторон 7:5. Работать устройство будет на базе OxygenOS 13, основанной на Android 13.

Одной из заявленных функций является Content Sync, которая облегчит обмен файлами и данными между смартфонами OnePlus и новым планшетом.

Внешний вид устройства будет схож с предыдущей моделью — OnePlus Pad. Однако, в отличие от неё, новинка позиционируется как более доступный вариант. Задняя панель устройства будет выполнена в двухтоновом дизайне, а также оснащена одной камерой и логотипом OnePlus.