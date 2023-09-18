Квантовые технологии помогут в борьбе с глиобластомой

Британские исследователи нашли новый способ применения квантовых технологий. Электрически заряженные наночастицы золота разрушают раковые клетки и сохраняют здоровые. Ученые предполагают, что таким способом можно бороться с глиобластомой — раком головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechology.

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Глиобластома — это опухоль, которая развивается в тканях головного мозга. Пятилетняя выживаемость при ней составляет 6,8%, а средняя продолжительность жизни с момента постановки диагноза — всего 8 месяцев. Ученые до сих пор не нашли лечение, которое могло бы разрушить агрессивные раковые клетки.

Исследователи из Ноттингемского университета сосредоточились на квантовых технологиях и квантовом туннелировании. Это такое явление, когда частицы могут проходить через барьеры, которые они не преодолели бы в классической механике. Ученые решили использовать этот метод, чтобы разрушить раковые клетки в головном мозге.

Они изучили действие наночастиц золота, которые покрыты окислительно-восстановительными активными молекулами и содержат электроды. Исследователи внедрили частицы в клетки глиобластомы, взятые у пациентов. Электрические сигналы запустили быстрый и естественный процесс — раковые клетки начали самоуничтожаться, при этом не задевая здоровые. По словам ученых, новый метод очень точный. В будущем он поможет при удалении опухолей: во время операции хирурги смогут распылять наночастицы или вводить их внутривенно.

Команда получила финансирование и подала заявку на патент, чтобы технология получила клиническое применение.