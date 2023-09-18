Science: 1280 древних людей дали жизнь всему современному человечеству

Ученые выяснили, что современное человечество обязано своим существованием 1280 предкам. Такие выводы сделали ученые из Китая, которые разработали модель, продемонстрировавшую, что 930 тыс. лет назад предки людей практически вымерли.

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Это произошло не одномоментно, а продолжалось несколько сотен тысяч лет.

В результате настал момент, когда на Земле осталось всего 1,3% от всей популяции древних людей, или 1280 человек. Они и стали прародителями современного человечества, заявили ученые в материале, опубликованном в Science.

Что именно стало причиной столь массового вымирания, ученые пока не знают. По их мнению, вымирание могло вызвать похолодание. Восстановление популяции началось после того, как климат изменился и стал более теплым.