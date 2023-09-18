Ученые оценили расстояние между звездами в Млечном Пути

Группа ученых из Национальной радиоастрономической обсерватории в США провела исследование, чтобы понять, как далеко звезды расположены друг от друга. Выяснилось, что среднее расстояние между двумя звездами в Млечном Пути составляет около пяти световых лет или 47 трлн километров. Своими результатами исследователи поделились в журнале LifeScience

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Также астрономы подчеркнули, что человеческий глаз неспособен определить это расстояние. Оно настолько велико, что видимая одиночная звезда может оказаться двумя, расположенными близко друг к другу. Одновременно с этим люди недооценивают расстояние между звездами в созвездиях.

Анна Розен, астрофизик и доцент Государственного университета Сан-Диего, отметила, что панорама ночного неба в целом — это 2D-проекция, созданная человеческим зрением. В действительности наблюдатель не может знать, находятся ли звезды на самом деле рядом друг с другом.

Ученые также считают, что расстояние между звездами меняется, потому что на самом деле они не статичны.