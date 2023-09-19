Ученые объяснили массовое преследование женщин в Англии XVII века за колдовство

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, почему в Англии в начале эпохи Нового времени (XVI-XVII века) почти любая работающая женщина могла столкнуться с обвинениями в колдовстве. Помимо суеверий и личной неприязни, тенденция оказалась связана с доступными для женщин видами работ в то время. Исследование опубликовано в научном журнале Gender&History.

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Историки выяснили, что в XVI-XVII в Англии среди всех обвиненных в злонамеренном использовании магии на мужчин приходилось от 10% до 30%.

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По словам ученых, англичанки Нового времени страдали из-за охоты на ведьм, поскольку их занятость была связана с уходом за больными и детьми, приготовление пищи, производством молочной продукции и заботе о скоте. В своей работе женщины регулярно сталкивались с естественными процессами гниения и инфекций, которые прочно ассоциировались в общественном сознании с «порчей», которую можно было навести колдовством.

Это отличалось от мужской работы, связанной с камнем, железом, деревом и другими относительно устойчивыми к гниению материалами.

«Естественные процессы распада рассматривались как «порча». Зараженная кровь вызывала жжение в ранах, а испорченное молоко придавало сыру неприятный запах», — отметил автор исследования доктор Филипп Картер.

Кроме того, женщины часто трудились на нескольких работах и были вынуждены взаимодействовать с большим количеством людей в домах, пекарнях, на рынках и других местах. Частота социальных контактов повышала риск оказаться втянутой в разногласия или недоразумения. Во многих случаях женщин обвиняли в колдовстве просто потому, что им не повезло оказаться рядом во время чужого несчастья.

Детская смертность оставалось высокой, а перспектива потери ребенка часто мотивировала обвинения женщин в колдовстве. Более 13% всех зарегистрированных сообщений о занятии женщинами черной магией, касались жертв в возрасте до 12 лет.

В Англии XVI-XVII веков колдовство считалось тяжким преступлением. В ходе судебных процессов над ведьмами в середине XVII-го столетия только за три года были казнены сотни женщин.