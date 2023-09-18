Российский космонавт рассказал о самом необычном на борту МКС

«Для меня самое непривычное – отсутствие ориентиров класса «верх» и «низ». У нас есть пол, он покрашен в более темный цвет, так человеку привычнее ориентироваться. Но вот справа от меня - отсек ПхО, это перекресток, из которого можно двигаться вверх, вниз, влево и вправо. А когда выбрал один из четырех путей, тебе нужно повернуться по крену, чтобы сориентироваться лицом на пол».