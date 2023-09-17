Ученые НАСА обнаружили доказательства жизни на планете в 120 световых лет от Земли

Согласно отчету, это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы обнаружили возможное DMS на планете, вращающейся вокруг далекой звезды. Наряду с открытием DMS исследователи НАСА говорят, что они также обнаружили метан и CO2 в атмосфере планеты. Это является признаком того, что на планете может быть водный океан. Планета, названная K2-18b, расположена примерно в 120 световых годах от Земли и почти в девять раз превышает ее размер. Далекая планета, отметили в агентстве, соответствует всем критериям, на которые исследователи обычно обращают внимание при оценке того, может ли она поддерживать жизнь, включая ее температуру, наличие углерода и потенциально жидкой воды.