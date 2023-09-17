Ученые НАСА обнаружили доказательства жизни на планете в 120 световых лет от Земли

Ученые НАСА обнаружили доказательства возможной жизни на планете в 120 световых лет от Земли
Ученые Национального аэрокосмического агентства (НАСА) США обнаружили доказательства возможной жизни на планете, находящейся на расстоянии более 100 световых лет от Земли.
Согласно сообщению BBC (ресурс заблокирован в РФ), космический телескоп Джеймса Уэбба космического агентства обнаружил на далекой планете молекулу под названием диметилсульфид, или DMS, которая на Земле может производиться только жизнью.
"Основная часть его в земной атмосфере выделяется из фитопланктона в морской среде", - рассказал телеканалу профессор Кембриджского университета Никку Мадхусудхан, руководивший исследованием.
Согласно отчету, это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы обнаружили возможное DMS на планете, вращающейся вокруг далекой звезды. Наряду с открытием DMS исследователи НАСА говорят, что они также обнаружили метан и CO2 в атмосфере планеты. Это является признаком того, что на планете может быть водный океан. Планета, названная K2-18b, расположена примерно в 120 световых годах от Земли и почти в девять раз превышает ее размер. Далекая планета, отметили в агентстве, соответствует всем критериям, на которые исследователи обычно обращают внимание при оценке того, может ли она поддерживать жизнь, включая ее температуру, наличие углерода и потенциально жидкой воды.
По словам ученого, потребуются дополнительные исследования, и он чувствует "ответственность за то, чтобы сделать это правильно, если мы делаем такое большое заявление". Космический телескоп Джеймса Уэбба оценивает далекие планеты, анализируя свет, проходящий через их атмосферу и содержащий химические признаки молекул. Телескоп НАСА "Хаббл" первоначально обнаружил наличие водяного пара на K2-18b, что привело к изучению планеты телескопом Уэбба.