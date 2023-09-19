Названы главные продукты Apple в 2024 году

В 2024 году компания Apple представит флагманские смартфоны с увеличенным дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат экраны большего размера. Для сравнения, представленные 12 сентября iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вышли с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Аналитик заявил, что в Apple заметили высокий спрос на устройства с большим экраном — в особенности на iPhone 15 Pro Max.

Гурман заявил, что в 2024 году одним из главных продуктов корпорации Тима Кука окажутся часы Apple Watch, которые получат новый дизайн. Носимое устройство также будут иметь дополнительные функции для контроля здоровья. В раскрытом отчете Гурмана также говорится, что OLED-дисплеи получат 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Pro.

В заключение специалист заявил, что A17 Pro в iPhone 15 Pro оказался первым трехнанометровым чипом на рынке. В Apple отложили появление подобных процессоров в компьютерах до 2024 года.