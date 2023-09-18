Vivo представила бюджетный смартфон Y17s с батареей на 5000 мАч

Vivo представила в Сингапуре свой новый смартфон Vivo Y17s. Устройство оснащено большим ЖК-дисплеем, процессором MediaTek Helio G85 и батареей ёмкостью 5000 мАч.

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Особенности

Vivo Y17s является преемником Vivo Y15s, который был запущен в Сингапуре в ноябре 2021 года. Новый смартфон получил 6,56-дюймовый LCD-дисплей IPS с разрешением 1612×720 пикселей (269 PPI), и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 840 нит.

Vivo Y17s работает на базе процессора MediaTek Helio G85в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ памяти eMMC 5.1. Стоит отметить, что объём памяти можно расширить за счет поддержки карт MicroSD.

Основная камера двойная:

Главный датчик на 50 Мп

Объектив с эффектом боке на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

За автономность гаджета отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт и может обеспечить 19,67 часов воспроизведения в режиме онлайн. Vivo Y17s также поддерживает две SIM-карты, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, имеет порт USB-C, разъём для наушников 3,5 мм и уровень зашиты от пыли и воды IP54. Работает смартфон под управлением FunTouch OS 13 на базе Android 13.

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