Япония приступила к разработке ракетного двигателя, использующего метан
В Японии взялись за разработку ракетного двигателя, который будет функционировать на метане. Об этом поведало издание Nikkei Asia.
"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - рассказало издание.
Известно, что разработка таких двигателей была запущена еще летом. Кроме того, создатели двигателя намерены добиться уменьшения веса и совокупной цены будущей ракеты.