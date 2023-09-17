Горелкин прокомментировал перспективы блогеров при блокировке YouTube

Блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Однако надо понимать, что у россиян нет будущего на враждебной американской видеоплатформе. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он заявил, что согласен с мнением, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Однако России нужно развивать свои альтернативы.

«У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего», - написал Горелкин в Telegram-канале.

По его словам, YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, «осознанно нарушающей законодательство России». В любой момент она может начать более агрессивную политику по распространению роликов, направленных против РФ.