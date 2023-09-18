Американская компания SpaceX обнародовала видео, на котором запечатлен выход ее нового спутника Starlink на орбиту. Соответствующая запись опубликована в официальном аккаунте фирмы на платформе X (бывший Twitter).

На кадрах видно, как аппарат совершает один из первых полетов вокруг Земли. При этом представители компании подчеркнули, что новый спутник был направлен в космос в ночь на 16 сентября.

За день до этого сообщалось, что комитет Сената США по вооруженным силам начал расследование в отношении предпринимателя Илона Маска. Причиной послужил отказ бизнесмена расширить спутниковую сеть Starlink, что могло помочь украинской армии успешно атаковать военные корабли РФ у побережья Крымского полуострова в 2022 году.

Как сказал председатель комитета Джек Рид, в отчетах об использовании спутников были обнаружены «серьезные проблемы ответственности национальной безопасности». При этом он отдельно обратил внимание на планы парламентариев изучить «огромную роль», которую в данном деле сыграли Маск и его фирма SpaceX.