Порт USB-C в iPhone 15 поддерживает внешние дисплеи

В грядущем iPhone 15 появится порт USB-C, который предложит ряд новых возможностей. Apple недавно выпустила еще и документ поддержки, в котором подробно описаны эти возможности. Среди них стоит отметить возможность подключения iPhone 15 к внешним дисплеям.

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Порт USB-C в iPhone 15 использует протокол DisplayPort для поддержки дисплеев с USB-C. Для подключения к дисплеям с высоким разрешением потребуется кабель USB-C с поддержкой USB 3.1 или выше. Хотя входящий в комплект кабель поддерживает USB 2, кабель USB 3.1 можно приобрести отдельно.

С помощью совместимого кабеля iPhone 15 может подключаться к дисплеям USB-C с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц, включая поддержку дисплеев HDR. Пользователи могут переключаться между режимами SDR и HDR в настройках.