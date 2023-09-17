В Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России

Сервис YouTube не будет блокироваться на территории России до тех пор, пока не появится его полноценный аналог, заявил председатель думского комитета по информационно политике Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит «Интерфакс», без адекватной замены сервису заложниками его блокировки станут пользователи.

На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока, — отметил парламентарий.

Он пояснил, что блокировка любого мессенджера, например, WhatsApp не создаст серьезных проблем для пользователей, поскольку существует множество аналогов. С YouTube дело обстоит иначе. Депутат выразил надежду, что замена сервису будет создана.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения функционала мессенджера «в сторону массового распространения информации». Это связано с запуском функции создания каналов, которая должна заработать более чем в 150 странах