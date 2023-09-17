Магазин в TikTok решил субсидировать скидки продавцов на Черную пятницу

TikTok готовится конкурировать с гигантами розничной торговли в сезон праздничных покупок, предлагая с 27 октября субсидии продавцам для организации скидок до 50% на своей новой онлайн-площадке TikTok Shop.

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Этот шаг направлен на привлечение покупателей, которые в ноябре традиционно устремляются в магазины (физические и онлайн) для совершения покупок в «черную пятницу» и «киберпонедельник».

TikTok Shop позволяет продавцам хранить и отправлять товары через центры выполнения заказов TikTok. В магазине также предусмотрена партнерская программа для авторов, продающих товары через свои видеоролики. В этом году компания намерена обеспечить глобальные продажи товаров на сумму 20 млрд долл.