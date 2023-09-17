Google прекратил продажу новых доменов

Google прекратила продажу новых доменов на своей платформе Google Domains после ее продажи компании Squarespace в начале этого года. Об этом изменении, которое вступает в силу 7 сентября 2023 г., было объявлено на сайте Google Domains, перенаправляя потенциальных клиентов на сайт Squarespace для покупки доменов.

Существующие клиенты Google Domains могут продолжать управлять своими доменами с помощью этой платформы, однако добавлять новые домены в свой портфель они больше не смогут. Squarespace предлагает домены по цене от 12 долларов в год, что аналогично ценам Google.