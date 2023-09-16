$96.63+0.47103.04-0.19

Норвежские археологи нашли золотой клад эпохи раннего средневековья

Археологи из Норвегии обнаружили золотой клад эпохи Меровингов недалеко от норвежского города Лиллехаммер, где раньше мог находиться языческий храм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научную норвежскую газету Forskning.

В Норвегии нашли золотой клад эпохи раннего средневековья
© Kulturhistorisk museum/Universitetet i Oslo

При раскопках вблизи города Лиллехаммер было найдено 35 золотых пластин. Размером примерно с ноготь и толщиной с бумажный лист. На монетках отпечатаны изображения мужчин и женщин в красивых нарядах.

Сообщается, что золотые пластины были созданы в эпоху Меровингов (V – VIII век нашей эры), которая продолжалась до эпохи викингов. При этом отмечается, что находка такого рода золотых пластин является настоящей редкостью для археологов.

Kulturhistorisk museum/Universitetet i Oslo

Ученые считают, что в месте, где обнаружены изделия, раньше мог находиться языческий храм.

Ранее сообщалось о том, что московские археологи в этом году нашли более четырех тысяч предметов, имеющих историческую ценность. Среди них – фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника от XVI века, расписные печные изразцы и белоглиняный подсвечник с ручкой XVIII века, а также расписная статуэтка музыканта с гитарой из белой глины, которая датируется XVIII–XIX веками. В 2022 году специалисты обнаружили порядка 12 тысяч артефактов, а за последние 12 лет – почти 90 тысяч.

1