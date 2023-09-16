Джереми Сэндмел: iPhone 15 Pro станет лучшим игровым смартфоном

GN Southeast Asia Station опубликовала сегодня эксклюзивное интервью с несколькими руководителями Apple, в котором обсуждается структура Apple и перспективы в игровой сфере. Среди опрошенных руководителей были Джереми Сэндмел, старший директор Apple по программному обеспечению графических процессоров, Тим Миллет, вице-президент Apple по архитектуре платформы, и Кейнн Дранс, вице-президент по глобальному маркетингу продуктов iPhone.

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Говоря о масштабируемости iPhone 15 Pro, Джереми Сэндмел сказал: «Благодаря таким технологиям, как MetalFX, игры могут получать эффекты превосходного качества изображения, а затем можно увеличить разрешение отображения игры на дисплее iPhone и внешних мониторах».

Говоря о том, будет ли iPhone 15 Pro перегреваться при запуске больших игр, Кейнн Дранс и Джереми Сэндмел отметили, что Apple не позволит «графическому процессору прожечь дыру в задней части телефона». Apple предоставила разработчикам различные инструменты и технологии, чтобы гарантировать раскрытие потенциала iPhone и достижение баланса производительности, времени автономной работы и опыта.