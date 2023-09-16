В Windows 11 появится функция распознавания текста по скриншотам

Microsoft опубликовала на своём официальном сайте пост. В нём представители корпорации рассказали, что готовят к выходу новую версию приложения «Фрагмент и набросок» для операционной системы Windows 11.

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Среди свежих функций — возможность распознания текста по скриншотам. Для этого достаточно вставить нужное изображение в программу, выделить необходимый участок и нажать комбинацию клавиш Ctrl+C.

Помимо этого, разработчики добавят функцию быстрого редактирования. Сообщается, что она нужна для того, чтобы человек мог скрывать на изображениях различные конфиденциальные данные.