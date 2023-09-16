Google добавила предупреждения о спаме для текстовых сообщений на Android и iOS

Google Voice активизировала борьбу со спамом, добавив предупреждения о спамерских сообщениях. По аналогии с предупреждениями о «подозрительных спам-звонках», Google Voice теперь будет отображать красные восклицательные знаки на месте аватара профиля для SMS-сообщений, которые подозреваются в спаме.

Предварительный просмотр сообщения также будет начинаться с надписи «Suspected spam», выделенной соответствующим цветом. У пользователей будет два варианта: они могут либо подтвердить сообщение, подозреваемое в спаме, что приведет к отправке последующих сообщений с этого номера непосредственно в папку «Спам», либо пометить сообщение как не спам. Эта функция будет доступна как для бесплатных, так и для платных учетных записей Google Voice и будет постепенно распространяться в течение ближайших недель.