«Росатом» запретит сотрудникам использовать iPhone

Корпорация «Росатом» намерена до конца года прекратить работу с операционной системой (ОС) iOS и перевести сотрудников, использующих iPhone, на устройства на базе ОС Android. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании.

Корпорация планирует до конца года отказаться и от использования корпоративных приложений на устройствах на базе iOS. В «Росатоме» пояснили изданию, что это необходимо для «достижения технологической независимости и дополнительной устойчивости информационной инфраструктуры».

Эксперты называют такое решение «Росатома» логичным, так как его сотрудники могут хранить на своих устройствах достаточно критичную информацию, в том числе данные о разработках. При этом iOS — очень закрытая система, которая не позволяет установить на устройства дополнительные технические средства защиты.